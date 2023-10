Bundesliga: Bayern-Star Harry Kane stellt gegen Darmstadt Rekord auf!

Kane mit Bundesliga-Torrekord

In seinen ersten neun Bundesliga-Spielen konnte der Bayern-Star zwölf Tore verbuchen. In der Geschichte des Wettbewerbs gelang dies bisher noch niemanden. Zudem ist er in dieser Saison der erste Spieler in Europas fünf Topliegen, der mindestens 10 Tore und fünf Assists verbuchen konnte.