Bundesliga: Eberl fliegt in die USA - mit Bayerns Sportdirektor!

Während die Nationalspieler bereits in den USA gelandet sind und am Montagabend ihr erstes Training unter der Leitung des neuen Nationaltrainers Julian Nagelsmann absolvieren, hebt am Dienstag ein weiterer prominent besetzter Flieger in die USA ab. Mit an Board sind unter anderem Max Eberl, Christoph Freund, Fabian Wohlgemuth, Fredi Bobic, Sami Khedira, Michael Preetz und Oliver Bieroff. Doch was verschlägt die Bundesliga-Entscheider nach Amerika?