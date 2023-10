Eberl will zum FC Bayern! So viel müsste der Rekordmeister zahlen

Max Eberl will zum FC Bayern! Der 50-Jährige, der am vergangenen Freitag bei RB Leipzig von seinen Aufgaben als Sportgeschäftsführer freigestellt wurde , wäre nach SPORT1 -Informationen direkt bereit, als Sportvorstand beim Rekordmeister loszulegen.

Bayern müsste für Eberl zahlen

Einen Haken gibt es aber: Eberl steht noch bis 2026 in Leipzig unter Vertrag. Die Münchner müssten also eine Ablöse an den Bundesliga-Konkurrenten überweisen.