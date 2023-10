Bundesliga heute: Bremen - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim verspricht Spannung und Emotionen. Die Partie findet um 18:30 Uhr statt und beide Teams haben einiges zu beweisen. Werder Bremen, mit nur sechs Punkten aus sechs Spielen, spielt seine schwächste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren. Trotz der aktuellen Form hat Werder Bremen zuletzt zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen und könnte erstmals seit März/April 2019 drei BL-Heimsiege in Folge feiern. Bremens Marvin Ducksch war zuletzt erstmals in vier Bundesliga-Spielen in Folge an (mindestens) einem Tor direkt beteiligt und könnte sicherlich ein Schlüsselspieler in dieser Partie sein.

Auf der anderen Seite steht TSG Hoffenheim, das beste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison mit neun Punkten und vier aufeinanderfolgenden Auswärtssiegen. Hoffenheims Andrej Kramaric und Maximilian Beier haben in jedem ihrer drei Bundesliga-Gastspiele in dieser Saison getroffen und könnten eine Bedrohung für die Bremer Abwehr darstellen. Hinzu kommt, dass Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo keins seiner vier Bundesliga-Spiele gegen Werder Bremen verloren hat und in den letzten sieben Spielen von TSG Hoffenheim mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen ist.

Die Statistiken sprechen für ein spannendes Spiel mit hohem Tempo und vielen Toren. In den letzten vier Spielen konnte TSG Hoffenheim zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen und in drei von sechs Bundesliga Spielen von TSG Hoffenheim wurden in dieser Saison im gesamten Spiel genau vier Tore erzielt. Die Tatsache, dass in den letzten zehn direkten Begegnungen mit SV Werder Bremen als Heimmannschaft fünf Spiele 1:1 endeten, lässt auf ein enges Match hoffen. Es bleibt abzuwarten, ob Werder Bremen seine Heimserie fortsetzen kann oder ob TSG Hoffenheim seine beeindruckende Auswärtsform beibehält.

Wird SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----