FC Bayern: So lief der "gebührende" Abschied von Tuchel

Dabei hatte Tuchel dies eigentlich ausgeschlossen: „Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen zu vergeben“, hatte der Coach am vergangenen Samstag gesagt. Die Bayern hatten beim letzten Heimspiel der Saison auf eine Verabschiedung Tuchels in der Allianz Arena verzichtet - auch, weil Klub und Trainer noch über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit verhandelten.

Die zwei Gesichter, die die Münchner in der vergangenen Saison so oft gezeigt haben, wurden in diesem Spiel noch einmal deutlich. Am Ende steht die erste Saison ohne Titel seit 2012 - trotzdem schien die Stimmung beim offiziellen Ende in Mannschaftsrunde eher gelöst zu sein.