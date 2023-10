Bundesliga heute: BVB - SV Werder LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft heute Abend um 20:30 Uhr auf den SV Werder Bremen in einem Bundesliga-Spiel, das verspricht, spannend zu werden. Mit 17 Punkten aus sieben Spielen spielt Borussia Dortmund seine beste Bundesliga-Saison seit fünf Jahren und ist seit 24 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen. Auf der anderen Seite hat Werder Bremen in den letzten zwölf Auswärtsspielen mindestens einen Gegentreffer erhalten und hat die letzten sieben Auswärtsspiele verloren. Trotzdem hat Bremen gegen keinen aktuellen Bundesligisten mehr Siege gefeiert als gegen Borussia Dortmund, was das Spiel zu einer interessanten Begegnung macht.

BVB - Werder: Spieler im Fokus

Mats Hummels, der am siebten Spieltag seinen 207. Sieg in der Bundesliga mit Borussia Dortmund feierte, steht kurz davor, mit Roman Weidenfeller als Spieler mit den zweitmeisten BL-Spielen für den BVB gleichzuziehen. Julian Brandt könnte heute sein 300. Bundesliga-Spiel absolvieren, nur zwei Spieler waren jünger als sie diese Marke erreichten. Auf der anderen Seite hat Werder Bremens Marvin Ducksch in jedem seiner letzten fünf Bundesliga-Spiele mindestens ein Tor erzielt oder vorbereitet.

Statistiken und Vorhersagen

In den letzten fünf Spielen von SV Werder Bremen sind mindestens drei Tore gefallen und in 86% der Bundesliga-Spiele von Werder Bremen ist mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen. Auf der anderen Seite hat Borussia Dortmund in den vergangenen neun Heimspielen mindestens einen Gegentreffer von SV Werder Bremen erhalten. In den letzten zehn Auswärtsspielen von SV Werder Bremen wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Angesichts dieser Statistiken und der aktuellen Form beider Teams könnte das Spiel heute Abend ein torreiches sein.

Wird Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

