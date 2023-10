Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In der Bundesliga steht heute ein spannendes Match an: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund. Das Spiel findet um 15:30 Uhr statt und verspricht, ein aufregendes Duell zu werden. Die Historie spricht für den BVB: Die Dortmunder konnten im Profifußball 52 Pflichtspielsiege gegen Frankfurt einfahren – mehr als gegen jedes andere Team. Die SGE kassierte nur gegen den FC Bayern mehr Pleiten (63). Die letzten vier Pflichtspiele gegen die Eintracht gewann der BVB allesamt, mehr Niederlagen in Folge kassierten die Hessen seit Bundesliga-Gründung nie gegen Dortmund.

Form und Spieler im Fokus

Borussia Dortmunds Julian Brandt erzielte beim 1:0 gegen den SV Werder Bremen den 1:0-Siegtreffer und war damit in jedem seiner letzten sieben Bundesligaspiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Eintracht Frankfurt ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen gegen Borussia Dortmund sieglos, der BVB ist dazu allgemein seit sechs BL-Auswärtsspielen ungeschlagen. Eintracht Frankfurt gewann seine vergangenen beiden Bundesliga-Spiele, nachdem die SGE nur eines der vorherigen sechs BL-Spiele unter Dino Toppmöller gewinnen konnte. Nun könnten die Hessen erstmals seit Dezember 2021 wieder drei BL-Spiele in Folge gewinnen.

Statistiken und Schlüsselduelle

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund kassierten in dieser Bundesliga-Saison je zwei Gegentore nach der Pause, so wenige wie sonst nur der FC Bayern. Die Hessen stellen auch allgemein die beste Defensive der Liga, SGE-Torwart Kevin Trapp hat die beste Abwehrquote aller Keeper. Eintracht Frankfurt erzielte als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison noch kein Tor nach einer Standardsituation, Borussia Dortmund kassierte seine letzten vier BL-Gegentore allerdings alle nach ruhendem Ball. Eintracht Frankfurts Ansgar Knauff traf zuletzt erstmals in zwei Bundesligaspielen in Folge – überhaupt sind für ihn zwei Saisontore ein neuer persönlicher BL-Rekord. Sein Bundesliga-Debüt gab Knauff im März 2021 für Borussia Dortmund. Es bleibt abzuwarten, ob er auch heute wieder treffen kann.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----