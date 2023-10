Bundesliga heute: SC Freiburg - VfL Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Wochenende hält wieder spannende Begegnungen bereit. Eine davon ist das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Bochum, das heute um 15:30 Uhr angepfiffen wird. Beide Teams haben in dieser Saison bereits dreimal torlos gespielt, was auf eine mögliche taktische Schlacht hindeutet. Die Freiburger, die nur eines ihrer letzten fünf Bundesliga-Spiele gewinnen konnten, werden versuchen, ihre Bilanz aufzubessern. Auf der anderen Seite steht Bochum, das in den ersten sieben Spielen dieser Saison sieglos blieb und seine letzten vier Pflichtspiele gegen Freiburg verlor.

Die Schlüsselspieler bei Freiburg - Bochum

Ein Spieler, der in diesem Match besonders im Fokus stehen wird, ist der Bochumer Torhüter Manuel Riemann. Er hat in dieser Saison bereits sieben Elfmeter pariert, mehr als jeder andere Torhüter in der Bundesliga. Bei seinem letzten Gastspiel in Freiburg hielt er einen Elfmeter von Vincenzo Grifo. Grifo auf der anderen Seite, war an den letzten vier Bundesliga-Heimtoren des SC Freiburg direkt beteiligt und könnte erneut eine entscheidende Rolle spielen. Beide Teams haben Schwierigkeiten, Tore aus dem laufenden Spiel heraus zu erzielen, was die Bedeutung von Standards und Einzelleistungen erhöht.

Die Ausgangslage

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der SC Freiburg hat die letzten vier Spiele gegen den VfL Bochum gewonnen und hat in den vergangenen fünf Spielen gegen Bochum jeweils das erste Tor erzielt. Zudem verlor Freiburg keines der letzten 28 Bundesliga-Spiele gegen Teams, die vor dem Spieltag in der unteren Tabellenhälfte standen. Bochum hingegen gewann nur eins der 13 Bundesliga-Gastspiele in diesem Kalenderjahr und blieb in acht Gastspielen in Folge sieglos. Trotzdem sollte Freiburg gewarnt sein, denn die letzte Niederlage gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte gab es gegen den kommenden Gegner Bochum. Es verspricht also, ein spannendes Duell zu werden, bei dem beide Teams auf ihre Schlüsselspieler setzen werden, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Wird SC Freiburg gegen Bochum heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SCF gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen Bochum im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen Bochum im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

