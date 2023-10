Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Köln, 6:0 (4:0)

Der verwandelte Strafstoß von Timo Werner brachte RB vor 46.418 Zuschauern nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung. Bevor es in die Pause ging, hatte Loïs Openda mit dem rechten Fuß das 2:0 für Leipzig parat (40.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss David Raum einen weiteren Treffer für RB Leipzig. Kurz darauf traf Openda in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für RB zum 4:0 (48.). Zur Halbzeit blickte Leipzig auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der Halbzeit nahm der 1. FC Köln gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Faride Alidou und Luca Kilian für Linton Maina und Julian Chabot auf dem Platz. In der 63. Minute stellte RB Leipzig personell um: Per Doppelwechsel kamen Christoph Baumgartner und Dani Olmo auf den Platz und ersetzten Werner und Xavi Simons. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 80. Minute, als Mathias Olesen vom FC mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Benjamin Šeško beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 5:0 zugunsten von RB über die Linie (88.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Baumgartner für einen Treffer sorgte (91.). Schlussendlich setzte sich Leipzig mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.