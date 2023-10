Bundesliga: Was passiert mit Mazraoui? Spielt Neuer? Die Bayern-PK mit Thomas Tuchel im LIVETICKER

Nach der Länderspielpause ist wieder Bundesliga-Alltag. Der FC Bayern muss im Topspiel des achten Spieltags beim Tabellenvorletzten Mainz 05 antreten. Dabei könnte es auch zum Comeback von Torhüter Manuel Neuer kommen, der von den Ärzten grünes Licht für seinen ersten Einsatz nach seiner Ski-Verletzung erhalten haben soll. (Bundesliga: Mainz vs. Bayern, Samstag ab 18:30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Ebenfalls Thema vor dem Duell mit den Rheinhessen ist der brisante Palästina-Post von Verteidiger Noussair Mazraoui, der in den vergangenen Tagen für Unruhe an der Säbener Straße gesorgt hatte. Wie reagiert der FC Bayern auf diesen Fall? Thomas Tuchel steht ab 11 Uhr im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz den Fragen der Reporter Rede und Antwort.

+++ Was passiert mit Mazraoui? +++

Für Unruhe in den letzten Tagen sorgte ein Pro-Palästina-Post von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. Nach seiner Rückkehr von der Länderspielreise kam der Rechtsverteidiger am Mittwochnachmittag mit den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters zusammen. Eine Stellungnahme des Vereins steht weiter aus. Mazraoui trainierte am Donnerstag lediglich abseits der Mannschaft.