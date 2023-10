FC Bayern trifft Mazraoui-Entscheidung!

Der FC Bayern hat eine Entscheidung in der Causa Noussair Mazraoui getroffen! Wie die Münchner am Freitagmorgen mitteilten, wird der Marokkaner vom Rekordmeister nicht bestraft.

Mazraoui hatte in der vergangenen Woche mit Posts zum Israel-Palästina-Konflikt für Aufregung gesorgt. Auf Instagram teile er unter anderem einen Post, in dem es hieß, die „unterdrückten Brüder in Palästina“ sollten im Konflikt mit Israel „den Sieg erringen“.