BVB: Offensiv-Juwel verlängert!

Bynoe-Gittens: „BVB immer erster Ansprechpartner“

Bynoe-Gittens selbst erklärte: „„Ich bin stolz, dass Borussia Dortmund mir die Gelegenheit gibt, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben.“ Auch in den für ihn verletzungsbedingt etwas schwierigeren Phasen der vergangenen Monate habe er immer den Glauben und das Vertrauen des Klubs gespürt.

„Ich fühle mich unglaublich wohl in dieser Mannschaft, in dieser Stadt, in diesem Stadion. Der BVB war immer mein erster Ansprechpartner, weil er über viele Jahre hinweg gezeigt hat, dass er jungen Spielern Einsatzzeit auf höchstem Niveau gibt, wenn sie durch Leistung überzeugen“, betonte der Youngster und ergänzte: „Ich wünsche mir, dass ich gemeinsam mit meinem Klub den nächsten Schritt gehen kann und möchte meinem Team durch Tore, Vorlagen und harte Arbeit auf dem Platz helfen.“

In der aktuellen Spielzeit stand Bynoe-Gittens, der in der vergangenen Saison zweimal an der Schulter operiert werden musste, in drei Partien auf dem Feld. Beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg stand er in der Startelf des Teams von Edin Terzic.