Die Nachricht, dass Jérôme Boateng demnächst beim FC Bayern München wieder anheuern soll , hat in Frankreich für Verwunderung gesorgt.

Schließlich verbrachte der Weltmeister von 2014 zwei Jahre bei Olympique Lyon, wo er nie zu überzeugen wusste. Fitness-Probleme, eine chronische sportliche Krise der Lyonnais sowie seine Privat-Affäre sorgten an der Rhône und Saône dafür, dass er als einer der größten Flops in der Geschichte von OL betrachtet wird.

In Lyon hat Boateng enttäuscht

Im Sommer 2021 kam er nach Lyon als großer Hoffnungsträger, schließlich wechselt nicht jede Woche ein gestandener deutscher Nationalspieler in die Ligue 1 , Paris Saint Germain mal ausgenommen. In diesen zwei Saisons hatte er mit Peter Bosz und Laurent Blanc zwei Trainer, die jeweils zu Beginn ihrer Amtszeit auf ihn setzten - und ihn schließlich aussortierten.

Nicht aufgrund der privaten Nebengeräusche – schließlich ignorierten die Verantwortlichen des derzeitigen Tabellenschlusslichtes der Ligue 1 bei seiner Verpflichtung, dass Boateng nur wenige Tage später in München vor Gericht erscheinen muss te –, sondern weil er nie wirklich fit wurde und auch seine Chance nie nutzen konnte, sobald er von Anfang an spielen durfte.

Tel-Entdecker: "In der Halbzeit die Kollegen angerufen“

„Man hätte eher erwartet, dass er in die USA oder nach Saudi-Arabien geht, auch weil er in Lyon nie sein bestes Niveau erreichen konnte. Bei OL stand er monatelang auf dem Abstellgleis, obwohl die Mannschaft alles andere als funktionierte und sich am Ende sich nicht mal für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren konnte.“