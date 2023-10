Das Mega-Talent von Eintracht Frankfurt: "Puppy" startet durch

Der 19-Jährige, der im vergangenen Sommer für knapp acht Millionen Euro von Malmö FF kam, startete nach seiner ersten Einwechslung in der Qualifikation zur Conference League voll durch, ist ein Top-Einkauf.

Inzwischen ist der Mittelfeldspieler nicht mehr aus der ersten Elf von Trainer Dino Toppmöller wegzudenken, sammelte bereits rund 650 Pflichtspielminuten in neuer Umgebung.

Ex-Larsson-Trainer: „Wir sind stolz auf seine Schritte“

Auch in seiner Heimat ist die Freude über diese Entwicklung riesengroß. Der letzte Malmö-Trainer, der dieses Juwel schleifen durfte, war Henrik Rydström. 15 seiner 61 Partien hat Larsson unter ihm bestritten.

Rydström sagte im Gespräch mit SPORT1 : „Wir sind stolz auf die Schritte, die er geht und wir versuchen, ihn so gut wie möglich zu begleiten. Ich stehe aber nicht ständig im Kontakt mit ihm, weil wir alle mit unseren eigenen Dingen beschäftigt sind.“

"Das, was ihn von vielen anderen Spielern abhebt"

"Das, was ihn von vielen anderen Spielern abhebt"

„Puppy“ Larsson? So kam es zu diesem Spitznamen

Genau diese Fähigkeit lässt ihn auf dem Platz „ice-cold“ wirken - eiskalt. Rydström hebt weitere Qualitäten hervor: „Er hat die Fähigkeit, schnell zu lernen und sich an die Anforderungen des Umfelds anzupassen. Das klingt einfach und offensichtlich, aber das ist das, was ihn von vielen anderen Spielern abhebt. Es wird spannend sein, zu sehen, wie er sich weiterentwickelt.“

Sprung in die Premier League vorprogrammiert?

Obwohl Larsson erst wenige Bundesligaminuten bei der Eintracht gesammelt hat , wird bereits über seine Zukunft spekuliert. Wie lange kann ein solch großes Talent in der Mainmetropole gehalten werden? Ist der Sprung in die Premier League nicht schon programmiert?

Von einer überstürzten Entscheidung geht der Cheftrainer von Malmö aber nicht aus: „Er ist ein kluger Mann, der bisher in seiner Karriere kluge Entscheidungen getroffen und sich seine Leidenschaft für den Fußball bewahrt hat. Das ist das Wichtigste!“

Am Ball: Hugo Larsson im Bundesliga-Spiel gegen Heidenheim

Am Ball: Hugo Larsson im Bundesliga-Spiel gegen Heidenheim

Larsson ein natürlicher Leader

Bei einem Neustart könnte Larsson dann schon sehr früh eine tragende Rolle einnehmen - gar mit Binde am Oberarm? „Er ist so jung, dass es schwierig ist, etwas über das Kapitänsamt zu sagen“, wehrte Rydström ab, fügte allerdings an: „Aber die älteren Spieler bei Malmö mochten ihn. Seine reife Persönlichkeit ist eine gute Grundlage für eine Führungsrolle.“