Eintracht Frankfurt: Toppmöllers Zeichen an Mario Götze

Die Startaufstellung von Eintracht Frankfurt wurde vor dem Duell gegen Borussia Dortmund mit großer Spannung erwartet. Würde Mario Götze wieder von Beginn an auflaufen? Oder greift Trainer Dino Toppmöller erneut auf die Variante mit den jungen Wilden zurück? Um 14.30 Uhr war klar: Götze musste gegen seinen Ex-Klub auf der Bank Platz nehmen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison ließ Toppmöller seinen fitten Spielmacher zunächst draußen. SPORT1 stellte die Götze-Frage bereits. Es folgte das nächste Zeichen an den gebürtigen Memminger, der im Sommer 2022 viel umjubelt von der PSV Eindhoven in die Bundesliga zurückkehrte.

Toppmöller lässt Götze bewusst draußen

Den Grund für den Bankplatz nannte der Eintracht-Trainer nach Abpfiff des wilden Remis: „Mario hat am Donnerstag in der Conference League ordentlich gespielt. Aber die anderen Jungs haben in Hoffenheim ein sensationelles Spiel gemacht. Das war unsere beste Saisonleistung. Uns war relativ schnell klar, dass wir wieder auf diese Elf setzen.“

Toppmöller nahm Götze bei der Entscheidungsfindung mit: „Ich habe ein kurzes Gespräch mit ihm geführt. Es ist völlig in Ordnung und nicht so falsch für ihn.“ Statt des Weltmeisters von 2014 liefen also ganz bewusst der 19 Jahre alte Hugo Larsson, der 21 Jahre alte Ansgar Knauff und der 20 Jahre alte Farés Chaibi auf der Achter- und Zehnerposition auf.

Götze bleibt nach Einwechslung gegen Ex-Klub unauffällig

Götze hingegen musste 73 Minuten warten, bis er mitwirken durfte. Er kam beim Stand von 3:2 für den ausgelaugten Knauff rein, versuchte Ruhe in den wilden Kick zu bringen, was ihm angesichts einer Passquote von 50 Prozent nicht ganz wie erhofft gelang. Es war ein unauffälliger Auftritt, wenngleich die Kollegen aus einer guten Hereingabe nach einem Konter auch etwas mehr hätten machen können. Die Partie endete schlussendlich mit 3:3.

Insgesamt setzt sich der Trend in dieser für ihn persönlich bislang mäßig verlaufenden Saison fort. Götze ist aus diversen Gründen noch immer nicht der erhoffte X-Faktor und Führungsspieler. In der Vorbereitung legte ihn eine Sommergrippe flach, dann paarte sich der Frust über den Umbruch mit dem Ärger über die Schiedsrichter. Der Platzverweis in Wolfsburg verdeutlichte die schwierige Lage, in der er sich befand. Zuletzt setzte Götze aus privaten Gründen aus, begleitete die Geburt seines zweiten Kindes. Außerhalb des Platzes war vielleicht etwas zu viel los beim Eintracht-Superstar.

Findet Götze wieder seinen Platz in der Eintracht-Startelf?

Die Frage, die sich nach diesen aufreibenden Wochen stellt: Findet Mario Götze wieder seinen Platz in der Eintracht-Startelf? Offensichtlich ist, dass Toppmöller in ihm weiterhin einen sehr wichtigen Bestandteil des Teams sieht. Als die Mannschaft den dritten Treffer ausgiebig feierte, sprach der Trainer mit Götze und erklärte ihm ausführlich, was er in der Schlussphase von ihm erwartet. Er lässt ihn nicht hängen, will ihn einbauen.