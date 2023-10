FC Bayern: Darum trainiert Boateng noch bei Bayern

Der FC Bayern hat sich zwar dagegen entschieden, ihn mit einem Vertrag auszustatten – Jérôme Boateng trainiert aber noch immer an der Säbener Straße!

Am Montag absolvierte der vereinslose Abwehrspieler eine Einheit mit der U23 des Rekordmeisters. Das wird in nächster Zeit wohl noch häufiger vorkommen! Hintergrund: Der FCB bot ihm im Zuge der Vertragsabsage an, sich weiter auf dem Trainingsgelände fit zu halten.

Dieses Angebot nahm Boateng – zumindest vorübergehend – an.

Boateng denkt noch nicht an Karriereende

Sportdirektor Christoph Freund sagte nach dem 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg auf SPORT1-Nachfrage zu den Gesprächen mit Boateng: „Es ist alles sehr fair und positiv abgelaufen.“ Der Routinier sei allerdings „enttäuscht“ gewesen über die Entscheidung des Vereins, ihn nicht zu verpflichten.

Nach SPORT1-Informationen will der in München lebende Weltmeister von 2014 auch nach seiner geplatzten Rückkehr zum FCB weiter auf hohem Niveau Fußball spielen, seine Schuhe noch nicht an den Nagel hängen.