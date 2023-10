FC Bayern: "Ewige Jammerei" - Hamann schießt gegen Tuchel

Auch der ehemalige Bayern-Profi Thomas Strunz kann Tuchels Vorgehen nicht nachvollziehen. „Es ist ein Thema, das intern zu besprechen ist und nicht nach jedem Spiel vor Fernsehkameras. Das führt dazu, dass du dich als Spieler mit Dingen beschäftigst, die einfach unnötig sind“, sagte der Europameister vom 1996 in der Sendung „Sky90″ .

Tuchel habe mit seinen Äußerungen „nichts anderes gesagt, als dass alle anderen im Verein, die für Transfers zuständig sind, ihren Job nicht gemacht hätten“, fuhr Strunz fort und betonte: „Das ist Kritik an der Führung, an Kaderplanung, Umsetzung und wer alles dafür verantwortlich ist.“

Hamann kritisiert Tuchel: „Er hat sich nicht entscheiden können“

Die primäre Aufgabe von Tuchel sei es, „für eine gute Stimmung in der Kabine zu sorgen, weil alle drei Tage Top-Leistungen abgerufen werden müssen“, erklärte der 55-Jährige weiter. „Wenn ich aber das Thema immer wieder bespiele, dann habe ich als Spieler vielleicht nur noch 95 Prozent Vertrauen in das, was der Trainer sagt.“