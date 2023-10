Goretzka-Diagnose fix! So lange soll der Bayern-Star ausfallen

Bittere Nachrichten für den FC Bayern ! Wie die Münchner am Sonntag bekannt gaben, hat sich Leon Goretzka im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:1) eine Mittelhandfraktur zugezogen.

Unklar ist, wie lange Goretzka genau ausfällt. Als Nächstes ist das Team von Trainer Thomas Tuchel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (Dienstag, ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) gefordert.

FC Bayern: Goretzka reiht sich in Ausfallliste ein

Bei Noussair Mazraoui, der in Mainz aufgrund von muskulären Beschwerden gefehlt hatte, sei die „Tendenz eher nein, aber es gibt Resthoffnung“, sagte Tuchel.

Joshua Kimmich stand in Mainz nach überstandenem grippalem Infekt umgehend wieder über die gesamte Spielzeit auf dem Feld, Goretzka, der angeschlagen von der USA-Reise des DFB-Teams zurückgekehrt war, spielte mit „dickem Knöchel“ und verletzte sich in der 62. Spielminute an der Hand.