FC Bayern: Goretzka schießt Frust von der Seele - und gleich wieder Rückschlag?

Da blitzte wieder das auf, was Leon Goretzka jahrelang so stark gemacht hat, beim FC Bayern.

Mainz-Außenverteidiger Anthony Caci vertändelte beim Duell am Samstagabend am Strafraumeck leichtfertig den Ball, Jamal Musiala schaltete blitzschnell und setzte Goretzka ein.

Tuchel verrät: Goretzka war vor der Partie am Knöchel verletzt

„Leon hat schon mit einer heftigen Prellung am Knöchel trainiert. Hoffentlich ist seine Handverletzung nicht so schwer“, berichtete Trainer Thomas Tuchel auf SPORT1 -Nachfrage.

Handverletzung bei Goretzka - wie schlimm ist es?

Schon vor der Länderspielpause war Goretzka auf dem aufsteigenden Ast

Unter Tuchel erlebte er am 34. Spieltag der Vorsaison einen besonderen Nackenschlag, als er beim Titelrennen in Köln in Minute 71 eingewechselt und in Minute 85 wieder rausgenommen wurde.