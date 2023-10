DFB-Team: Goretzka unter Zugzwang

Joshua Kimmich krank abgereist, Emre Can nicht nominiert – und dennoch muss sich Leon Goretzka in der Nationalelf als Herausforderer beweisen.

Kein Bayern-Bonus für Goretzka

„Generell gilt für alle Spieler das Leistungsprinzip“, stellte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Mexikanern klar, als er auf die Konkurrenzsituation im Mittelfeld angesprochen wurde. „Natürlich hängt es auch immer mit dem Gegner zusammen, wer am besten passt. Am Ende möchte ich die Spieler auf dem Feld haben, von denen ich denke, dass sie am besten passen!“

Gleichzeitig weiß Nagelsmann genau, was er an Goretzka hat. Der Coach ließ ihn zu seiner Bayern-Zeit meist als von Beginn an ran, Goretzka kam unter Nagelsmann auf 56 Einsätze und 18 Scorerpunkte (9 Tore/9 Vorlagen). Das Ziel des Spielers: Er will es dem Flick-Nachfolger so schwer wie möglich machen.