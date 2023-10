FC Bayern: "Kimmich war bewusst, dass ich Rot geben muss" Schiri erklärt Rot-Festival aus dem Darmstadt-Spiel

So etwas hat es in der Bundesliga-Geschichte noch nie gegeben! Schiedsrichter Martin Petersen zeigte beim 8:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den SV Darmstadt 98 in der ersten Hälfte dreimal die glatt Rote Karte. „Das war schon eine Nummer“, gestand der Unparteiische im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Kimmich „hat die Aktion akzeptiert“

Kimmich räumt Fehler ein

Nach dem Spiel gab Kimmich seinen Fehler zu und meinte in der Mixed Zone: „Auf jeden Fall Eigenverschulden.“ Der Mittelfeldspieler ärgerte sich zudem darüber, dass er am kommenden Wochenende im Topspiel bei Borussia Dortmund fehlen wird.

„Kann das wirklich wahr sein?“

Totenstille auf dem Headset

Petersen schilderte seine Gedanken, die er in der Situation hatte: „Ich gehe nochmal in mich und spreche aus: Das ist Rot für mich. Aber ich kann es im ersten Moment gar nicht fassen, warte nochmal kurz und lass es nochmal auf mich wirken und zeige dann erst die Rote Karte.“

Für ihn sei es ein ganz normaler menschlicher Prozess gewesen, da er noch nie in seiner Karriere drei Rote Karten gezeigt habe. Eine Tatsache verunsicherte ihn allerdings in dieser Situation, denn von seinen Kollegen auf dem Platz sowie im Köllner Keller hörte er nichts: „Wir kommunizieren in vielen Situationen, kurioserweise war in der Situation Totenstille, das hat mich zusätzlich verunsichert.“ Letztlich traf er jedoch die richtige Entscheidung.