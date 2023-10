FC Bayern: Matthäus über Eberl: „Sähe blöd aus“

Max Eberl will zum FC Bayern und der Rekordmeister möchte den 50-Jährigen als neuen Sportvorstand verpflichten. So viel steht nach SPORT1 -Informationen fest. Für Experte Lothar Matthäus ist Eberls Wechsel nach seinem Aus bei RB Leipzig auch nur noch eine Frage der Zeit.

Matthäus: Darum klappt es mit Eberl bei Bayern

„Seine Lebensgefährtin lebt in München, also in der Stadt seines potenziellen neuen Arbeitgebers. Das Privatleben spielt eine wichtige Rolle, es wäre für ihn sicher ein Vorteil, wenn er in München die Zeit verbringen könnte, die er in Leipzig vielleicht nicht verbracht hat“, meinte die Fußball-Legende.