FC Bayern: Müller? Tuchel gesteht Fehler ein

Tuchels „Denkfehler“ in Istanbul

Müller in der Startelf? Das sagt Tuchel

Darf Müller nun stattdessen am Wochenende gegen Darmstadt von Beginn an spielen? Viel spricht nicht dafür. „Gerade vorne sind wir aktuell sehr stark. Es gibt keinen Grund, den Flow der vier Offensivspieler zu unterbrechen. Wir hatten zuletzt wenig Pause. Jetzt schauen wir heute mal und warten ab. Aber klar, wir haben offensiv viele Optionen“, schilderte Tuchel.

Auf die Bayern wartet in der kommenden Woche das Auswärtsspiel im DFB-Pokal in Saarbrücken, bei dem zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Münchner A-Elf zum Zuge kommen wird. Dann könnte auch Müller wieder in der Startelf stehen. „Ich bin mir sicher, dass wir ihn brauchen, er ist und bleibt ein wichtiger Spieler, das hat er oft genug bewiesen. Sein Moment wird kommen in dieser Saison.“