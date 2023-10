Champions League: Historisch! Bayern schreibt CL-Geschichte

Der FC Bayern München ist in der Champions League einfach nicht zu stoppen, besondere was Auswärtsspiele in der Gruppenphase angeht. Mit dem 3:1 (1:1)-Sieg bei Galatasaray Istanbul stellt der Rekordmeister eine neue Bestmarke auf: Acht Auswärtssiege in der Champions-League-Gruppenphase in Serie ist historisch gut.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Damit nicht genug: Die Bayern haben ihre letzten letzten 16 Gruppenspiele in der Champions League allesamt gewonnen! Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel steuert auf eine weitere perfekte Gruppenphase zu. Dieses Kunststück gelang den Bayern bereits in den beiden vorangegangenen Spielzeiten 2021/22 und 2022/23, dort standen nach sechs Spielen je 18 Punkte zu Buche.

Die letzte sieglose Partie in der Gruppenphase liegt bereits knapp drei Jahre zurück, am 1. Dezember 2020 kamen die Bayern nicht über ein 1:1 bei Atlético Madrid hinaus. Die Münchner haben sage und schreibe 19 Auswärtsspiele in Folge in der Gruppenphase nicht verloren. Die letzte Niederlage hagelte es gegen Paris-Saint-Germain am 27. September 2017 (0:3).

Auch Tuchel zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Es ist sau schwer in der Champions League auswärts zu gewinnen. Sie haben hier glaube ich 17-mal nicht verloren in Folge. Das ist enorm. Das ist jetzt ein sehr guter Sieg.“