FC Bayern: Datum für mögliches Comeback von Manuel Neuer

Das Comeback von Manuel Neuer steht offenbar kurz bevor. Der langjährige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft könnte schon nach der Länderspielpause und damit Ende Oktober beim FC Bayern wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Kopenhagen am Dienstag .

Es sei nun "ganz wichtig", eine Belastungssteuerung vorzunehmen. "Aber wenn es so weiter geht in den nächsten zehn Tagen, hoffen wir, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz im Stadion sehen."

Freund wollte „nicht ausschließen“, dass dies im nächsten Duell in der Königsklasse am 24. Oktober beim türkischen Rekordmeister Galatasaray der Fall sein könnte, was Prime-Video-Moderator Sebastian Hellmann genannt hatte: „Das wäre eine schöne Geschichte.“