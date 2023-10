FC Bayern & Neuer: "Hält das Bein?" Torwart-Ikone Pfaff skeptisch

Jean-Marie Pfaff hat sich vor der Rückkehr des deutschen Nationalkeepers nur bedingt optimistisch geäußert. In seiner Kolumne für die Münchner Abendzeitung erklärte der Belgier: „Es bleibt natürlich abzuwarten, ob beim Neuer-Comeback alles glatt läuft. Kann er nochmal in die Form kommen, die ihn vor der schweren Verletzung ausgezeichnet hat? Hält das Bein oder gibt es doch einen Rückschlag?“

Pfaff über Neuer: „Eigentlich sollte nichts passieren“

So oder so geht Pfaff davon aus, „dass Neuer stark zurückkommt. Ich bin sicher, in ihm nagt es. Er will es allen nochmal zeigen, dass er auch nach dieser langen Zeit auf Weltklasse-Niveau spielen kann.“