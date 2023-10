"Neuer wird uns alle überraschen" - Ex-Bayern-Profi Dante über FCB-Keeper, Kim und seine Karriere

Fast jeder Fan des FC Bayern kennt das Video, in dem Dante ausgelassen „Wir gewinnen Meisterschaft, wir gewinnen Champions League und Pokal auch“ singt. Der Brasilianer hat sich (auch) damit in die Herzen der Fans des Rekordmeisters gesungen.

Von 2012 bis 2015 spielte Dante für die Münchner. Seine Zeit bei den Roten war überaus erfolgreich. 2013 gewann er unter Trainer Jupp Heynckes das Triple, 2014 das Double. Seit 2016 trägt Dante das Trikot des französischen Fußballvereins OGC Nizza. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht der 40-Jährige über seinen aktuellen Klub, die Bayern, die Rückkehr von Manuel Neuer - und seine Zukunftspläne.

SPORT1: Dante, Sie spielen Ihre achte Saison bei OGC Nizza. Wer hätte das für möglich gehalten? Sie wohl auch nicht, oder?

Dante: (lacht laut) Das stimmt, niemand hätte gedacht, dass ich mit 40 Jahren immer noch auf dem Platz stehe, meiner Mannschaft helfen und gute Leistungen bringen würde. Ganz ehrlich: Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Andererseits habe ich immer darauf hingearbeitet, so lange wie möglich zu spielen, und ich bin sehr froh und auch stolz, dass es mir gelungen ist. Ich brauche aber immer meine Kollegen, sie sind diejenigen, die mir helfen, mit viel Freude hier zu sein und weiter gute Leistungen bringen zu können.

SPORT1: Was sind die Gründe dafür? Das schöne Wetter in Nizza sicher nicht nur…

Dante: Das ist aber einer der Gründe. Es ist zwar nicht der Hauptgrund, doch wenn man jeden Morgen bei Sonnenschein trainiert, dann ist der Tag nicht mehr derselbe. Und auch der Respekt der Leute in Nizza. Ich spüre, dass sie meine Leistung für OGC zu schätzen wissen. Das macht mich extrem glücklich und motiviert mich, es weiterhin für sie zu tun.

Dante mit 40! „Das macht mich extrem glücklich“

SPORT1: Sie sind am vergangenen Mittwoch 40 Jahre alt geworden. Wie haben Sie gefeiert?

Dante: Wow! 40 Jahre! Das war natürlich ein Grund zum Feiern. Ich wollte unbedingt am vergangenen Samstag unser Heimspiel gegen Marseille gewinnen, was uns zum Glück auch gelungen ist. Wir sind weiter Tabellenzweiter. Am Sonntag hatte ich dann Freunde und Kollegen zum Feiern eingeladen. Es war ein so schöner Tag. Wir haben es aber nicht ausufernd gefeiert, eher etwas ruhig. Es ist aber sicher einfacher, nach einem Sieg zu feiern. Ich war rundum glücklich.

SPORT1: Lassen Sie uns über den FC Bayern sprechen. Wie genau verfolgen Sie Ihren ehemaligen Verein?

Dante: Ich schaue mir die Spiele des FC Bayern an, wann immer ich kann. An den Wochenenden und in der Champions League. Ich fühle immer noch mit ihnen, halte gerne den Kontakt zum Klub. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit in München. Ich war schon lange nicht mehr in der Allianz Arena, aber ich habe vor, bald wieder nach München zu kommen und natürlich auch ein Spiel zu besuchen. Der FC Bayern hat meine Karriere geprägt und ich werde immer Respekt haben vor diesem großen Verein.

SPORT1: Wie haben Sie in den vergangenen Jahren den FC Bayern aus der Ferne verfolgt? Hat der Verein ein bisschen seine Souveränität verloren? In der Liga ist man nur Dritter. Der 3:1-Sieg in der Champions League bei Galatasaray Istanbul war am Ende eiskalt rausgespielt, aber lange haben sich die Bayern schwergetan.

Dante: Die Bayern haben ihre Souveränität nicht verloren. Es hat in der Vergangenheit einige personelle Veränderungen gegeben. Und gerade bei Bayern lösen Personalentscheidungen immer etwas aus. Manchmal braucht man im Leben Veränderungen, um weiter auf dem höchsten Niveau zu bleiben. Man will halt weiter anspruchsvoll bleiben. Das gehört zu den großen Vereinen dazu.

SPORT1: Solch ein Gewitter war man von Bayern aber nicht gewohnt.

Dante: Sicher nicht. Es gibt Höhen und Tiefen, das ist das Wesen des Wandels. Es gibt neue Arbeitsmethoden, aber beim FC Bayern ist man weiter zuversichtlich, hat vor allem in der Königsklasse gute Ergebnisse erzielt und die Werte des Klubs sind intakt. Die aktuelle Mannschaft ist talentiert und kämpferisch, sie spielt immer auf Sieg. Es gibt Jahre, in denen die Ergebnisse nicht so gut sind, aber ich betone nochmal. Der FC Bayern hat nichts von seiner Souveränität verloren.

SPORT1: Was halten Sie von Minjae Kim?

Dante: Ich habe ihn einige Male für Napoli spielen sehen. Er hat immer sehr gute Leistungen gezeigt: Kim ist sehr schnell, technisch versiert und weiß, wie man den freien Mann findet. Man merkt eines: Kim hat die Mentalität eines Champions und das passt absolut zu Bayern. Ich bin mir sicher, dass er bei Bayern erfolgreiche Jahre haben wird.

„Manu wird uns alle überraschen“

SPORT1: Ob das bei Manuel Neuer auch bald wieder so sein wird, stand lange in den Sternen. Jetzt wird er am Samstag gegen Darmstadt sein Comeback geben. Haben Sie daran gezweifelt, dass er nochmal zurückkehrt?

Dante: Ich kenne Manu sehr gut und er wird zurückkommen. Ich hatte nie Zweifel daran. Er ist ein Kämpfer. Manu wird nie aufgeben, arbeitet hart und wird wieder der Alte werden. Er kennt den Weg, den er gehen muss, ganz genau. Ich mache mir keine Sorgen um Manu. Er ist ein wunderbarer Mensch, der hart arbeitet und einfach das liebt, was er macht. Dafür arbeitet er professionell. Ich bin sicher, dass er in großartiger Verfassung zurückkommen wird. Manu wird uns alle überraschen.

SPORT1: OGC Nizza ist derzeit Zweiter in der Tabelle. Kann der Klub das große Ziel erreichen und die Meisterschaft gewinnen? Das ist sicherlich ein Thema innerhalb der Mannschaft.

Dante: Wir sind derzeit Zweiter, aber wir haben einige große Konkurrenten: Paris Saint-Germain, die AS Monaco, Olympique Marseille und noch einige andere Überraschungsteams. Wir müssen demütig und geduldig bleiben. Man kann nicht im letzten Jahr Neunter werden und im nächsten Jahr Meister sein wollen. Man muss demütig bleiben und mit den Füßen auf dem Boden bleiben.

Dante (r.) jubelt mit Nizza-Teamkollege Evann Guessand (l.)

SPORT1: Was ist das gesteckte Ziel des Vereins?

Dante: Unser Ziel sind die Top 6. Wenn wir dann besser als Platz sechs abschneiden, umso besser. Aber auch hier gilt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben und uns in einigen Bereichen wirklich noch verbessern müssen. Es liegt an uns, jeden Tag hart zu arbeiten und mit Herzblut zu spielen, um jedes Wochenende konkurrenzfähig zu sein und jubeln zu können.

SPORT1: Man kann wohl davon ausgehen, dass Sie Ihre letzte Saison bei OGC Nizza spielen. Nach SPORT1-Informationen wollen Sie auch danach weiter im Klub arbeiten. Ist das richtig?