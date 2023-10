Sorgen bei Bayern-Star doch größer! Pressekonferenz mit Tuchel vor dem Freiburg-Spiel zum Nachlesen

Vor der Partie am 7. Spieltag hat sich Cheftrainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten gestellt. Neben dem anstehenden Spiel hat Tuchel in der Personalie Jérôme Boateng einiges klargestellt. Zudem hat der Cheftrainer Auskunft zu der personellen Situation beim Rekordmeister gegeben - und verraten, dass bei einem Spieler die Genesung länger dauert als erhofft.

Außerdem hat der 50-Jährige seine Meinung zur USA-Reise der Nationalmannschaft kundgetan.

SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Tuchel zur USA-Reise der Nationalmannschaft +++

„Vor einer Heim-EM in Amerika gegen Mexiko zu spielen, weiß ich nicht, ob sich mir das erschließt und ob man mir das so schlüssig erklären kann. Weiß nicht, wer das entschieden hat. Wir sind das gewohnt, aber wir hatten jetzt drei Auswärtsspiele mit den Strapazen. Die Nationalspieler kommen am Donnerstag mit Jetlag zurück, sitzen am Freitag im Flieger nach Mainz, sitzen am Montag im Flieger nach Istanbul, kommen am Mittwoch wieder zurück. Dann ist ein Heimspiel, dann Auswärtsspiel im Pokal und Auswärtsspiel in Dortmund. Das ist am Ende der Belastbarkeit, da wird ihnen kein Trainer auf diesem Niveau irgendwas anderes sagen. Wir werden immer nur danach gefragt, wenn alles entschieden ist. Wahrscheinlich wissen sie unsere Meinung, wollen sie aber nicht hören. Die CL macht mehr Spiele, Euro und WM werden erweitert, die Spiele werden tausende Kilometer voneinander gespielt. Sie werden keinen Spieler finden, der sagt: Da kann ich richtig an mein Leistungslimit kommen. Aber okay, so ist es. Wir versuchen das Beste draus zu machen.“

+++ Tuchel zu Ulreich und Neuer +++

„Ich freue mich, dass Ulle so hält, ich freue mich, dass es Manuel Neuer so gut geht und dass das Torwart-Team auch mit Daniel Peretz ein so homogenes Team ist und sich dahin pusht. Ulle hat auch volle Rückendeckung von Manu. Das ist die Ausgangslage, dass es gerade so ist. Eine Prognose kann ich nicht abgeben.“

+++ Tuchel über Müller +++

„Jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel, wir müssen ihn nur aufstellen. Thomas hat seinen Wert bewiesen. Er hat ein gewisses Alter, er hat in seiner gesamten Karriere mit extrem viel Aufwand gespielt. Er hat sich immer über den Aufwand und die Laufwege definiert. Das ist immer noch so. Wir brauchen ihn, er erkennt Räume, bevor es andere tun. In der Phase seiner Karriere ist es normal, dass es nicht 50-mal von Beginn an geht. Wir sind heilfroh, dass Thomas da ist. Er ist mit großer Energie in Kopenhagen eingewechselt worden. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, gegen Freiburg zu beginnen. Er macht mega fleißig Zusatzprogramme.“

+++ Tuchel zu Kingsley Coman +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Er kann sich nur selbst belohnen. Er trainiert gut, hat die richtige Einstellung, Herangehensweise. Er hinkt von den Zahlen hinterher, das weiß er ganz sicher und es nagt auch ein bisschen an ihm. Aber wir wissen um den Wert von Kingsley, seit vielen Jahren. Extrem fleißig, schwierig zu verteidigen, übernimmt gern auch mal die unangenehme Verteidigungsarbeit mit. Im letzten Heimspiel musste er als Rautenspieler ran, gegen Manchester City hat er gegen Grealish verteidigt und in der Fünferkette geholfen. Das macht er alles ohne Murren, obwohl er sich eher als Stürmer sieht. Das kommt in unsere Bewertung mit rein, das schätzen wir enorm, dass Kingsley so ohne Ego spielt. Ihn nervt das, es ist für mich eine Frage der Zeit, bis er auf seine Tore und Assists kommt.“

+++ Tuchel zum Pokalaus gegen Freiburg in der vergangenen Saison +++

„Jetzt denke ich gerade zum ersten Mal daran. Wir haben ja danach nochmal gegen Freiburg gespielt und in Freiburg gewonnen. Freiburg ist sehr flexibel, sie wechseln aktuell oft die Grundordnung, Mann- und Raumdeckung. Ich weiß nicht, ob wir alle Eventualitäten vorbereiten können oder ob wir uns auf uns konzentrieren müssen und auf dem Platz wach sein müssen. Kann sein, dass die Anforderungen ein paarmal wechseln. Sie werden alles tun, um uns das Leben schwer zu machen.“

+++ Tuchel zum Spiel gegen Freiburg am Sonntag +++

„Wir wollen unbedingt gewinnen, wissen aber um die Schwere der Aufgabe. Wir wollen am Sonntag da sein.“

+++ Tuchel über Kopenhagen +++

„Es war eine lange Reise. Wir sind am Montag um 10 los und am Mittwoch um 16 Uhr angekommen. Das steckt in den Knochen, sie merken es auch an meiner Stimme. Das ist keine unerhebliche Belastung, die vielen Auswärtsspiele aktuell. Heute waren alle im Training außer Gnabry und de Ligt. Wir hatten im Training eine 18er-Gruppe, das ist für uns gerade ungewöhnlich genug. Das hat Spaß gemacht. Wir haben gestern einen Tag freigegeben, um den Kopf freizukriegen. Heute bei Top-Bedingungen ein gutes Training, das war wichtig, um wieder in den Rhythmus zu kommen.“

+++ Warum wurde Boateng getestet? +++

„Das hat nicht nur eine sportliche Komponente, deshalb ist es wichtig, dass wir zusammen entscheiden. Ich komme gerade vom Training. Deshalb nehmen wir uns Zeit dafür und lassen uns nicht treiben durch vermeintliche Veröffentlichungen, dass es schon entschieden ist. Getestet haben wir grundsätzlich. Er ist ein extrem verdienter Spieler des Klubs, er hatte auch Bedarf an Mannschaftstraining, für den nächsten Schritt in seiner Fitness. Die zweite war eine absolute Notsituation in der Innenverteidigung. Das war die Grundlage. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und wir sind schlauer als vorher.“

+++ Tuchel zum neuen Bundestrainer Nagelsmann +++

„Er war eigentlich damals als Spieler in der zweiten Mannschaft eingeplant, hat sich aber verletzt. Weil die Trainerteams beim FC Augsburg nicht sehr groß waren, haben wir Julian gebeten, die Gegner zu analysieren. Die Berichte waren sehr gut und es hat gezeigt, dass er mit Leidenschaft dabei ist. Er ist dann zu 1860 als Jugendtrainer gegangen und hat seinen Weg gemacht.“

+++ Tuchel präzisiert Boateng-Entscheidung +++

„Ein Fußballverein und ich als sportlich Verantwortlicher wünsche mir, dass ohne Vorverurteilungen und sonstige Dinge Fußballentscheidungen auch nur Fußballentscheidungen sein können. Es bleibt dabei, wir werden heute Nachmittag entscheiden.“

+++ Tuchel über den Stand in der Innenverteidigung +++

„De Ligt fehlt noch, das dauert länger als wir gedacht haben. Das ist sehr schmerzempfindlich, obwohl Matthijs eigentlich nicht schmerzempfindlich ist. Dayot Upamecano und Minjae Kim sind – toi, toi, toi – unverletzt.“

+++ Tuchel über Boateng +++

„Er hat sich gut verhalten, hat gut mittrainiert. Das werden wir heute mit allen Beteiligten klären und dann bekanntgegeben. Da ist keine Entscheidung gefallen, entgegen anderslautenden Berichten. Das klären wir intern mit allen Beteiligten - mit Jérôme, dem Sport und dem Club.“

+++ Viele Themen für Tuchel +++

Der bisherige Freitag war für die Spieler des FC Bayern durchaus ereignisreich. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader für die anstehende USA-Reise bekannt gegeben. Der von Ex-Coach Hansi Flick zuletzt aussortierte Leon Goretzka ist wieder mit dabei, auch Thomas Müller gehört wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Leroy Sané zum Kader.

Bereits zuvor hatte der Rekordmeister eine Entscheidung in eigener Sache verkündet: Youngster Frans Krätzig wurde mit einem Profitvertrag ausgestattet.

+++ Boateng-Entscheidung wohl gefallen +++

Am vergangenen Sonntag tauchte Ex-Bayern-Profi Jérôme Boateng erstmals auf dem Trainingsplatz der Münchner auf, trainierte die Woche über mit. Laut übereinstimmenden Berichten von Bild und kicker verzichtet der Rekordmeister aber auf eine Verpflichtung des vereinslosen Innenverteidigers. Was sagt Thomas Tuchel dazu?

