Gute Nachricht für den FC Bayern: De Ligt wieder im Training

Wie die Bild am Dienstag berichtet und mit entsprechenden Videoaufnahmen dokumentiert, hat Starspieler Matthijs de Ligt an der Säbener Straße bereits wieder das Lauftraining aufgenommen.

Der seit Wochen an anhaltenden Knieproblemen leidende Abwehrmann dürfte demnach nach der aktuellen Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen - das hatte am Montag auch bereits der kicker angedeutet.

Hiobsbotschaft von Upamecano

So schlugen sich in den vergangenen Wochen auch Minjae Kim und Dayot Upamecano immer wieder mit kleineren Blessuren herum.

Der Franzose, zuletzt mit Problemen am Schambein gehandicapt und auch beim 3:0 gegen den SC Freiburg am Sonntag in der Schlussphase ausgewechselt, musste seinen Einsatz mit der Équipe Tricolore wegen einer Oberschenkelblessur absagen, wie der französische Fußballverband am Montag mitgeteilt hat.