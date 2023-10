Bayern droht nächster Abwehr-Ausfall! Upamecano reist verletzt von Nationalmannschaft ab

Upamecano war schon am Sonntag bei Bayerns Erfolg gegen Freiburg in der 77. Minute ausgewechselt worden und lief auch hier schon nicht wirklich rund.

Bayern plagen Abwehr sorgen

Auch de Ligt fehlte zuletzt mit Knieproblemen und so könnte Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei einem Ausfall von Upamecano nur mit einem gelernten Innenverteidiger dastehen. Beim Pokalspiel in Münster hatten Tuchel sogar alle Innenverteidiger verletzt gefehlt und so musste Bayern mit Leon Goretzka und Noussair Mazraoui in der Innenverteidigung spielen.