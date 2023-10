"Irrenanstalt" FC Bayern: "Da habe ich es nimmer ausgehalten"

„Vor ein paar Jahren hat mein Freund Jens Jeremies bei mir angerufen, er lachte zur Begrüßung ins Telefon. Er war gerade vom Schafkopfen mit Uli Hoeneß, Karl Hopfner und Fredi Binder gekommen“, erzählte Babbel im Interview mit der AZ : „Jerry hatte ihn dort gefragt: ‚Uli, du provozierst doch so gerne. Hast du nie Angst gehabt, dass dir mal einer eine reinhauen würde?‘“

Dann folgte der Ursprung für den Lacher: „Da hat der Uli geantwortet: ‚Nur einmal. Als der Babbel mich am Krawattl hatte.‘“

Babbel über die Geburt des FC Hollywood

Bayern? "Hab es nimmer ausgehalten in dieser Irrenanstalt"

„Ich musste dann später ins Büro von Franz Beckenbauer“, sagte Babbel weiter: „Das ist eine der ganz großen Stärken des Uli Hoeneß: Er kann verzeihen. Er verkauft dich nicht sofort an einen anderen Klub, er hält zu dir.“ Hoeneß sei „mit Sicherheit ein streitbarer Mensch, aber er kann verzeihen und Größe zeigen.“

Der Vorfall ist einer von vielen, der Babbel aus seiner Zeit beim FC Bayern in Erinnerung blieb. Der Ex-Profi, der am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass zu Gast sein wird, erlebte damals den Start des so sagenumwobenen Spitznamen „FC Hollywood“.