Kimmich-Aktion sorgt für Unverständnis: Ex-Bayern-Star Frings irritiert

Kimmich war beim 8:0 gegen die Lilien in der Anfangsphase vom Platz geflogen, weil er sich nach einem Aussetzer nur noch mit einer Notbremse zu helfen gewusst hatte. „Nein, natürlich darf er da nicht ins Dribbling gehen“, urteilte Frings im STAHLWERK Doppelpass zu der Szene aus der vierten Spielminute: „Er kann klatschen lassen, warum bietet man sich da an? Man bringt sich selbst nur in Schwierigkeiten.“