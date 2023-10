Lücke nach Kolo-Muani-Abgang: Wen Eintracht Frankfurt im Visier hat

Eintracht Frankfurt erzielte am 7. Spieltag gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim erstmals in dieser Saison zwei Treffer. Insgesamt jubelten die Hessen erst sechsmal über ein eigenes Bundesliga-Tor. Die stabile Defensive verhinderte bislang Schlimmeres, erst fünfmal musste Torhüter Kevin Trapp den Ball aus dem Netz holen.

Eintracht-Offensive nach Abgang von Kolo Muani geschwächt

Klar ist: Die Offensive ist seit dem Last-Minute-Abgang von Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain deutlich geschwächt. Die Hessen haben 95 Millionen erhalten, aber einen Ersatzmann konnte der Klub nicht mehr präsentieren. Der ablösefreie Neuzugang Omar Marmoush hat bislang zwar gut eingeschlagen und Qualität nachgewiesen. Dennoch fehlt ganz vorne ein Abnehmer der gehobenen Güteklasse.

Lucas Alario bekam viele Türen von Trainer Dino Toppmöller geöffnet. Der Argentinier, der schon unter Vorgänger Oliver Glasner ein verkorkstes Jahr erlebte, will offenbar nicht mehr durchgehen. Sechs Millionen Euro überwies Krösche für ihn nach Leverkusen. Dieses Geschäft wird sich höchstwahrscheinlich nicht mehr auszahlen, eine Trennung im Winter bahnt sich an. Natürlich erhält Alario weiterhin Präsentationsmöglichkeiten, solange er bei der Eintracht unter Vertrag steht. Es deutet aber wenig auf die große Wende hin.

Krösche sucht Verstärkung: Eintracht will zwei Stürmer verpflichten

Jessic Ngankam kam für etwa vier Millionen Euro von Hertha BSC. Er verschoss gegen Heidenheim einen Elfmeter, war in der Conference-League-Qualifikation mit Tor und Vorlage aber sehr wichtig. Seine Zeit kann noch kommen, er benötigt jedoch Zeit. Dies gilt auch für die größte Überraschung der vergangenen Wochen. Eigengewächs Nacho Ferri wurde ins kalte Wasser geworfen und schwamm bis dato gut mit. Ein Kolo-Muani-Ersatz? Bei allem Bemühen und Talent sind die Fußspuren des 95-Millionen-Euro-Abgangs für das Duo aktuell zu groß. Diese jungen Spieler müssen herangeführt werden, an ihren Defiziten arbeiten, noch wachsen. Bei den gewachsenen Ansprüchen des Klubs ist das jedoch schwierig und nur bedingt möglich.

Sportvorstand Markus Krösche hat die Suche nach Ersatz daher frühzeitig intensiviert. Nach SPORT1-Informationen soll definitiv ein Stürmer kommen, im Optimalfall schlagen zwei Angreifer ihre Zelte in der Mainmetropole auf. Der im vergangenen Transferfenster begonnene Umbruch wird sich fortsetzen. Krösche will damit Vorgriffe für den kommenden Sommer tätigen. In knapp acht Monaten könnten bei der Europameisterschaft in Deutschland die Preise in exorbitante Höhen steigen. Umso wichtiger wird es für die Eintracht, die Hausaufgaben frühzeitig zu erledigen.

Pavlidis und Demirovic stehen auf der Eintracht-Liste

Wie SPORT1 erfahren hat, ist Vangelis Pavlidis einer der Kandidaten auf der Krösche-Liste. Der 24 Jahre alte Grieche verbrachte einen Teil seiner Jugendjahre bei Borussia Dortmund II und dem VfL Bochum, wo er als Profi viermal in Liga 2 zum Einsatz kam. Pavlidis feierte seinen Durchbruch bei Willem II Tilburg in den Niederlanden, inzwischen netzt er regelmäßig für den AZ Alkmaar ein. In dieser Saison stehen bereits zehn Treffer in acht Partien auf dessen Konto. Der 33-fache Nationalspieler ist ein Garant für den aktuellen zweiten Rang.

Vangelis Pavlidis: Bald im Eintracht Trikot?

Neben Pavlidis rückt wieder Ermedin Demirovic in den Fokus. Der 25-Jährige ist bei den schwach gestarteten Augsburgern der Lichtblick mit vier Treffern und drei Vorlagen. Sieben Scorerpunkte bedeuten in der Bundesliga-Scorerliste einen starken sechsten Platz. Bereits im Sommer dachte Eintracht-Macher Krösche kurzzeitig über ihn nach. Demirovic kennt die Liga. In 98 Einsätzen für den FCA und Freiburg steuerte er 19 Tore und 22 Vorlagen bei. Demirovic hätte das Potenzial zur Sofortverstärkung.

Kolo-Muani bestenfalls schon zum Start der Mini-Vorbereitung da

Im Blickfeld der Frankfurter stehen allerdings noch weitere Angreifer. Sky enthüllte in seiner Show „Transferupdate“ den Namen Santiago Gimenez. Der Mexikaner ragt bei Feyenoord Rotterdam heraus, ist aber sehr teuer. Bild brachte zudem Karim Konaté von RB Salzburg ins Spiel. Jorgen Strand Larsen von Celta Vigo wird ebenfalls schon länger beobachtet von den Hessen.