Maier widerspricht Schumacher: Neuer wird wie "Phönix aus der Asche" zurückkehren

„Wenn er es will, dann schafft er es auch wieder! Wie Phönix aus der Asche wird er aufsteigen, die ganzen Diskussionen um ihn werden wieder verstummen und keiner wird merken, dass er zehn Monate gefehlt hat und 37 Jahre jung ist“, prophezeite der 79-Jährige in der Bild -Zeitung.

Neuer? Bayern-Ikone Maier: „Wie Phönix aus Asche aufsteigen“

Neuer kehrt planmäßig am kommenden Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 in das Tor des Rekordmeisters zurück.

Der Kapitän hat seit seinem Beinbruch im vergangenen Dezember kein Spiel mehr bestritten - was bei Experten zuletzt auch Zweifel an dessen Leistungsfähigkeit sowie der Rolle in der Nationalmannschaft aufkommen ließ.