Müller-Zukunft beim FC Bayern? "Wenn man diese Gespräche dann führt ..."

Thomas Müller hat zuletzt beim FC Bayern aufgetrumpft und auch den Sprung in den ersten DFB-Kader von Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft.

Müller-Verlängerung? Das sagt Dreesen

Auf die Frage, wann Bayern die Verkündung eines „Rentenvertrags“ für den 34-Jährigen - das aktuelle Arbeitspapier läuft noch bis Sommer 2024 - verkünden will, antwortete Dreesen schmunzelnd: „Ich weiß nicht, ob er bis 67 spielen will.“ Er betonte hinsichtlich einer vorzeitigen Verlängerung: „Wir verspüren keinen Druck. Und Thomas und seine Berater machen keinen Druck.“

Aber natürlich habe man gesehen, welch „enorme Bedeutung Thomas für die Mannschaft hat, welch wichtiger Bestandteil er ist. Wir werden sehen, was kommt.“

Müller? „Schon viele verdiente Spieler auf der Bank“

Anschließend wurde der Bayern-Boss gefragt, ob denn Müllers aktuelle und zukünftige Rolle in den Vertragsgesprächen eine Rolle spiele. „Wenn man diese Gespräche dann führt – da sind wir ja noch gar nicht“, sagte Dreesen.

Es gebe also „viele Fragezeichen, die auch in Gesprächen nicht in zwei Jahren im Voraus zu klären sind. Wir hatten schon viele verdiente Spieler auf der Bank.“