FC Bayern: Es müllert weiter – auch über 2024 hinaus?

So auch beim späten 2:1-Sieg im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Kopenhagen !

Müller bereitete den Siegtreffer durch Mathys Tel (83.) in raffinierter Manier vor. Statt selbst den Abschluss zu suchen, hob er den Kopf und setzte seinen besser postierten Mitspieler ein. Ein Geniestreich, der alle Mitspieler zum Jubeln und Schwärmen brachte.

„Beim 2:1 muss man natürlich Thomas hervorheben, großes Kompliment. Ihm gehören 80 Prozent dieses Tores“, sagte Sven Ulreich und betonte die Wichtigkeit des Routiniers : „Thomas ist einfach ein wichtiger Charakter in der Kabine, der einfach immer wieder nach vorne pusht und uns mit seiner Erfahrung und Fußballintelligenz immer wieder hilft. Er ist enorm wichtig, deswegen freuen wir uns, dass er so ein Top-Tor aufgelegt hat.“

Zumal Müller dafür gar nicht viel Zeit hatte, weil er erst in der 77. Minute auf den Platz kam.

Terzic weiter optimistisch: "Noch viel drin in der Gruppe"

Eine Situation, mit der er sich angesichts der hohen und vorpreschenden Konkurrenz in der Offensive zuletzt häufiger konfrontiert sah. Doch sein Umgang damit ist sehr positiv. Er stänkert nicht, er treibt an, kümmert sich um die Jüngeren.

„Ich bin, unabhängig von meiner bisherigen Karriere, ein ganz normaler Kaderspieler und will natürlich auch Minuten und mich empfehlen“, stellte der Weltmeister von 2014 nach dem Sieg in Kopenhagen auf SPORT1-Nachfrage klar. „Nicht einfach nur, dass ich Minuten sammele, sondern, weil ich natürlich überzeugt bin, dass ich mit meinen Stärken auch der Mannschaft helfen kann. Das ist es eigentlich, worum es einem da geht und was wahrscheinlich jeder Spieler, der da draußen sitzt, aber denkt: ‚Boah, mich würden sie heute aber da draußen gut gebrauchen können.‘“