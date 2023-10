Neuer Vertrag? Bayern kündigt Gespräche mit Sané an

Leroy Sané ist seit Wochen in bestechender Form - das bestätigte der Bayern-Star auch beim lockeren 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg .

Der 27-Jährige war von der Defensive der Breisgauer nie in den Griff zu bekommen und brachte den Rekordmeister in der 25. Minute nach Vorarbeit von Harry Kane mit dem 2:0 auf die Siegerstraße.

Kurz vor dem Seitenwechsel verhinderte eine knappe Abseitsposition Sanés Doppelpack, als dieser den Ball sehenswert in den linken Torwinkel knallte. „Er hat heute ein unglaublich schönes Tor gemacht, das dann leider Abseits war“, ärgerte sich Bayern-Coach Thomas Tuchel. „Aber das ist schon, was wir auch erwarten von ihm, er hat natürlich das Talent dazu.“

Kein Wunder, dass sich Tuchel überschlug, als er weiter über seinen Schützling, der bereits sechs Saisontore auf seinem Konto hat, gefragt wurde. „Er hat heute sehr klar gespielt, mit sehr wenigen Ballverlusten, obwohl er ins Risiko gegangen ist. Er kann so dominant sein in der Liga, wenn er die Spielfreude und einen klaren Kopf hat. Er hat die physischen Voraussetzungen, er ist eine Maschine.“

„In den nächsten Wochen werden wir Gespräche führen“

Dass der Nationalspieler, der am Montag mit dem DFB-Tross auf USA-Reise gehen wird, auch langfristig in München den Unterschied ausmachen soll, ist naheliegend. Sanés Vertrag läuft zwar noch bis Juni 2025, doch der Rekordmeister will möglichst zeitnah mit ihm verlängern.