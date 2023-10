Schmeißt der BVB sein Top-Talent jetzt ganz raus?

Das suspendierte Mega-Talent Paris Brunner wurde am Donnerstag auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel von seinem Vater Norbert abgeholt. Mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze räumte der 17 Jahre alte Nachwuchsstürmer vier Schuhkartons in den Kofferraum und ließ sich anschließend in einem schwarzen Mercedes davonfahren.