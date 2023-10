Suspendiertes BVB-Talent flog schon mal aus dem Kader

Was indes klar ist: Dass Brunner aufgrund der Zusammenarbeit mit einem privaten Athletiktrainer, dem angeblich eine Nähe in die rechte Hooligan-Szene nachgesagt wird, suspendiert wurde, stimmt nach SPORT1-Informationen definitiv nicht. Dieses Gerücht machte zuletzt in den Sozialen Medien die Runde.