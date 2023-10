Verletzungs-Schock! Gregor Kobel in Frankfurt früh ausgewechselt

Große Sorgen bei Borussia Dortmund! Gregor Kobel musste beim Bundesliga -Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (JETZT im Liveticker ) in der 25. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Der Schweizer war zuvor schon behandelt worden, nachdem er in der 18. Minuten mit Nico Schlotterbeck kollidiert war und von diesem voll mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen wurden war. Kobel zeigte sofort in Richtung Bank an, dass er Probleme im Gesichtsbereich hat.