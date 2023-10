Wie gefährlich wird Saudi-Arabien für die Bundesliga?

Saudi-Arabien hat 957 Millionen Euro für 313 Spieler ausgegeben

Die Deutsche Fußball Liga hat sich am Montag zu einer Mitgliederversammlung im Sheraton-Hotel am Frankfurter Airport getroffen. Die beiden Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz bekräftigten in der anschließenden Pressekonferenz die 50+1-Regel als Grundlage für die Bundesliga. Von dem Wahnsinn, der vor allem in Saudi-Arabien tobt, will sich die DFL allen Herausforderungen zum Trotz fernhalten.