Saudi-Arabien: Sportwashing? „Ist mir egal“

Über den Staatsfonds Public Investement Fund (PIF) , der laut Reuters einen Wert von 700 Milliarden Dollar haben soll, hat Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten viel Geld in den Sport gesteckt. Von Kritikern wird dem Königreich immer wieder vorgehalten, dass das Image des Landes durch sogenanntes „Sportwashing“ aufpoliert werden soll.

Saudi-Arabien investiert Unsummen in den Sport

Seit einiger Zeit tritt der Wüstenstaat, der zwischen Rotem Meer und Persischen Golf liegt, als finanzstarker Investor im Sport auf. Neben dem Engagement in der Formel 1 wurde Saudi-Arabien auch im Fußball aktiv. So lotste das Land in der vergangenen Transferperiode zahlreiche Stars mit hochdotierten Verträgen und teils unglaublichen Ablösesummen in die heimische Fußballliga. Unter anderem Neymar, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo spielen mittlerweile in der Saudi Pro League. Fast eine Milliarde Euro gaben die saudischen Vereine in dieser Transferperiode für Neuzugänge aus.