2. Bundesliga! Trainer-Knall! Er sollte Schalke-Coach werden

Dass der FC Schalke 04 nicht vor Demut zugrunde geht, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Auf einem Abstiegsplatz in Liga zwei stehend, feuerten die Knappen Trainer Thomas Reis – und klopften für dessen Nachfolge, wie SPORT1 berichtete, vorsichtig bei den Stürmer-Legenden Raul und Ruud van Nistelrooy an.

Schließlich übernahm Karel Geraerts. Dabei wäre es in der vergangenen Spielzeit, als die Königsblauen noch in der Erstklassigkeit aktiv waren, beinahe anders gekommen. Ein Welt-Trainer mit LaLiga-, Premier-League-, und Nationalmannschafts-Vergangenheit stand als Coach im Raum: Marcelo Bielsa.

Der in Rosario geborene Kult-Coach leitete in der Vergangenheit einst sechs Jahre lang die argentinische Nationalmannschaft von der Seitenlinie an, trainierte in vier der fünf großen europäischen Ligen (mit Ausnahme der Bundesliga) – und war nach der Entlassung in Leeds im Februar 2022 gar vereinslos.