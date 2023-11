Besser als Lewandowski? Harry Kane fegt durch die Liga - und lässt sogar die Bayern-Stars staunen

Dass Samstagabend den Dortmundern im Signal Iduna Park dennoch ein heftiger Gegenwind ins Gesicht blies, lag vor allem an einem Spieler. Dieser heißt nicht nur so ähnlich wie ein tropischer Wirbelsturm (Hurrikan), sondern hinterlässt beim Gegner oft auch ähnliche Verwüstungen: Harry Kane.

Kane auf den Spuren des legendären Gerd Müller

Und nicht nur das: Überhaupt gelangen nur einem einzigen Spieler jemals 15 Tore nach den ersten zehn Bundesliga-Spieltagen - natürlich dem legendären Gerd Müller, der dies in der Saison 1968/1969 schaffte. Am Ende der Hinrunde stand der „Bomber der Nation“ bei 20 Treffern, zum Saisonende waren es 30 Tore.

Müller scherzt: „Jetzt braucht er langsam ein neues Hotelzimmer“

„Jetzt braucht er langsam ein neues Hotelzimmer“, witzelte Thomas Müller nach dem Kane-Spektakel. Leon Goretzka fügte trocken an: „Dafür haben wir ihn gekauft, damit er solche Spiele entscheidet. Das hat er heute wieder gemacht.“ Und Jamal Musiala meinte: „Ich habe viel erwartet - aber wahrscheinlich nicht so viel, wie er bisher abgeliefert hat. Es ist noch einfacher, als ich dachte.“

Ohne Kane geht wenig - Bayern scheitern im DFB-Pokal

Manuel Neuer, der am Samstagabend kaum gefordert wurde, lobte seinen Teamkollegen bei Sky: „Das ist einfach die Erfahrung, die ganzen Abläufe und Aktionen, die er schon in seiner Karriere erlebt hat. Die hat er natürlich nicht in England gelassen, sondern mit in die Bundesliga gebracht. Das hat er unter höchster Bravour schon gezeigt, seitdem er hier das rot-weiße Trikot anhat. Wir sind so froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Er zeigt es Woche für Woche.“