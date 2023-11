FC Bayern: Darum sitzt Kane in Saarbrücken auf der Bank

Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist derzeit nicht zu beneiden! Der Coach des deutschen Rekordmeisters muss derzeit auf mehrere angeschlagene Topstars verzichten, ist so ob des anstehenden Bundesliga-Topspiels bei Borussia Dortmund (Samstag ab 18.30 Uhr im SPORT1 - LIVETICKER ) zum Improvisieren gezwungen.

Seine Startaufstellung in der zweiten Pokalrunde gegen Saarbrücken überraschte dabei: Stürmer-Star Harry Kane, Kingsley Coman und Jamal Musiala nahmen vorerst allesamt auf der Bank Platz - und das nicht ohne Grund!

Kane, Coman und Musiala angeschlagen

Tuchel musste sich vor der Partie in der ARD erklären und offenbarte Verletzungssorgen: „Harry hat ein bisschen Hamstrings gefühlt, die Oberschenkelrückseite war verspannt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen“, so der Bayern-Coach.

„Kingsley ist umgeknickt, der hat extrem viel gespielt und viel in hohem Tempo gespielt“, fügte Tuchel hinzu: „Jamal war ein bisschen kränklich, der kann die letzte halbe Stunde für uns zu Ende spielen, das ist dann sehr gut für ihn. Aber er braucht sich hier nicht durchquälen mit einem kleinen Infekt.“

Terzic-Ansage an Bayern

FC Bayern: Mazraoui und Ulreich krank

Auch Außenverteidiger Noussair Mazraoui und Ersatzkeeper Sven Ulreich fielen kurzfristig wegen Krankheiten aus und waren am Spieltag gar nicht mit nach Saarbrücken gereist. So durften beispielsweise Bouna Sarr und Frans Krätzig in der Startelf ran.