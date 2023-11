Bundesliga heute: Leipzig - Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und SC Freiburg findet heute Abend um 19:30 Uhr statt. Die Leipziger haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Breisgauer, sie sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und haben in der Vorsaison beide Partien gewonnen. Darüber hinaus besiegten sie Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals mit 5:1. Eine Serie von vier Pflichtspielsiegen in Folge gegen Freiburg gab es für RB noch nie, was die Sachsen sicherlich ändern möchten. Auf der anderen Seite hat Freiburgs Vincenzo Grifo in dieser Bundesliga-Saison an acht der 13 Saisontore seines Teams direkt beigetragen, was einen hohen Anteil von 62% ausmacht.

Leipzigs Heimstärke gegen Freiburgs Auswärtsschwäche

RB Leipzig hat keines seiner sieben Bundesliga-Heimspiele gegen den SC Freiburg verloren, nur gegen den FC Augsburg haben die Sachsen öfter zu Hause gespielt, ohne zu verlieren. Die Breisgauer hingegen haben in der Bundesliga nur beim TSV 1860 München und FC Bayern München öfter auswärts gespielt, ohne zu gewinnen. Leipzig verlor zuletzt gegen den 1. FSV Mainz 05, nach einer Serie von acht ungeschlagenen Bundesligaspielen. Trotz dieser Niederlage ist Leipzig seit neun Bundesligaspielen zu Hause ungeschlagen und hat in dieser Saison erst drei Heimgegentore kassiert. Freiburg hat nur zwei seiner letzten acht Bundesligaspiele gewonnen und nur eines seiner ersten fünf Auswärtsspiele in dieser Saison.

Die Schlüsselspieler und Taktiken beider Teams

RB Leipzig und der SC Freiburg sind die beiden Teams mit den besten Zweikampfquoten in dieser Bundesliga-Saison, wobei die Sachsen 52.1% ihrer Duelle gewonnen haben und die Breisgauer 52.0%. Leipzig hat in der laufenden Bundesligasaison in den ersten 30 Minuten einer Partie erst einen Gegentreffer hinnehmen müssen, während Freiburg in diesem Zeitraum bereits neun Gegentore kassiert hat. RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat als Trainer jedes seiner vier Bundesliga-Heimspiele gegen den SC Freiburg gewonnen und seine Teams haben in diesen vier Heimpartien gegen Freiburg 14 Tore erzielt. Es bleibt abzuwarten, ob Leipzig seine Heimstärke beibehalten und Freiburg seine Auswärtsschwäche überwinden kann.

Wird RB Leipzig gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----