FC Bayern: Upamecano spricht über seine Zukunft und FCB-Trainer Kompany

Upamecano steht im EM-Aufgebot der französischen Nationalmannschaft. In einem Interview spricht er nun über seine verkorkste Bayern-Saison und äußert sich zu seiner Zukunft bei den Münchnern.

Dayot Upamecano hat mit dem FC Bayern München eine Saison zum Vergessen erlebt. Erstmals seit 2012 konnte der Rekordmeister keinen Titel gewinnen. In einem Interview mit der französischen L‘Equipe am Rande der EM äußerte sich der Innenverteidiger nun über seine Zukunft bei den Bayern und gibt Einblicke in sein Seelenleben.