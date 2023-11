Bundesliga heute: Wolfsburg - Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga wird am Sonntag, den 5. November 2023, um 15:30 Uhr mit einem Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen fortgesetzt. Die Wölfe, die unter Niko Kovac zuletzt erstmals drei Bundesliga-Spiele in Folge verloren haben, sind auf Wiedergutmachung aus. Der Stürmer Jonas Wind, der mit acht Toren in den ersten neun Spieltagen einen neuen Wolfsburger Rekord aufgestellt hat, wird dabei eine Schlüsselrolle spielen. Auf der anderen Seite hat Werder Bremen, trotz einer beeindruckenden Heimbilanz, noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen und wird versuchen, diese Serie zu durchbrechen.

Werder Bremen: Auswärtsfluch und Sonntagsdilemma

Werder Bremen hat seit der Saison 1977/78 erstmals seine ersten vier Auswärtsspiele verloren und ist der einzige Bundesligist in dieser Spielzeit ohne Punktgewinn in der Fremde. Die Bremer haben zudem eine ungünstige Bilanz bei Sonntagsspielen, sie verloren ihre letzten sechs Sonntagsspiele, eine Negativserie, die sie seit Darmstadt 98 im Jahr 2017 plagt. Trotz dieser Herausforderungen kann Bremen auf die Leistung von Marvin Ducksch bauen, der in sechs seiner letzten sieben Bundesliga-Einsätze an mindestens einem Tor beteiligt war.

Wolfsburg: Auf der Suche nach Konstanz

Der VfL Wolfsburg hat in dieser Saison bereits neun Punkte nach Führung abgegeben, mehr als jedes andere Team in der Bundesliga. Trotzdem zeigt die Mannschaft in der ersten Halbzeit starke Leistungen und liegt in der Bundesliga-Tabelle der ersten Halbzeit mit 19 Punkten auf dem zweiten Platz hinter Leverkusen. Eine weitere Stärke der Wölfe ist ihre Verteidigung bei Standardsituationen. Sie haben in dieser Saison nur ein Gegentor nach einem Standard hinnehmen müssen und noch kein Gegentor nach einem Eckball kassiert. Diese Statistiken könnten entscheidend sein, da Werder Bremen noch kein Tor nach einer Ecke in dieser Saison erzielt hat.

Wird VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

