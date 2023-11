Bundesliga: Hummels-Bestmarke bei Topspiel Dortmund gegen Bayern

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (ab 18.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) entscheidet zwar nicht den neuen Tabellenführer – und doch ist es das bestimmende Spiel auf Klubebene in Deutschland der vergangenen Jahre.

Dabei stand ein Spieler besonders oft auf dem Platz: Mats Hummels. Mit seiner Startelf-Nominierung am Samstag ist es der 28. Einsatz für den 34-Jährigen im deutschen „Klassiker“ – Einstellung des Rekords von BVB-Legende Michael Zorc.

Besonders kurios dabei: Durch seine Vergangenheit im Süden der Republik stand Hummels bereits für beiden Vereinsfarben in diesem Duell auf dem Platz. 21 Mal für Borussia Dortmund, sechs Mal für den FC Bayern, am heutigen Samstag folglich zum 28. Mal.

Hummels: Positive Topspiel-Bilanz mit dem FC Bayern

Im Spiel am Samstagabend musste Hummels mit seinem BVB dabei einen frühen Dämpfer hinnehmen. Dayot Upamecano brachte den deutschen Rekordmeister zum Missfallen der Fans im Signal-Iduna-Park bereits nach vier Minuten per Kopf in Front, Kane erhöhte nach neun Minuten auf 2:0.