Bundesliga: Irres Gerücht um Fischer-Nachfolge - Weltstar Raúl zu Union Berlin?

Raúl war bereits in der jüngeren Vergangenheit Thema für ein Trainerposten in Deutschland. Nachdem der FC Schalke 04 Thomas Reis entlassen hatte, waren die Königsblauen am Spanier, der von 2010 bis 2012 für die Knappen spielte, als Nachfolger von Reis interessiert. Raúl sagte den Schalkern allerdings ab.

Ein weiterer Kandidat bei den Berlinern soll nach Bild-Informationen der Ex-Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder sein. Der Niederländer war in der Bundesliga in der Saison 2019/2020 bei der TSG tätig. Als Cheftrainer war der 51-Jährige anschließend noch beim FC Brügge, Ajax Amsterdam und in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Ain FC tätig. In keiner Station reichte es für mehr als 26 Pflichtspiele.